Gölette boğulmak üzereyken kurtarıldı, hastanede öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Gölette boğulmak üzereyken kurtarıldı, hastanede öldü
Fotoğraf: Arşiv

Eğirler Mahallesi'ndeki gölete serinlemek için giren Ahmet Hüyük (15) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Hüyük, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Konya kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Hüyük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüyük'ün cenazesi, Eğirler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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