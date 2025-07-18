Gölette can pazarı: Doğum gününde can verdi
Kırşehir'de tabiat parkındaki gölete giren 16 yaşındaki Omar Abdulletif Talib boğuldu. Çocuğun doğum gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Kırkehir'deki Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda bulunan gölete giren 16 yaşındaki Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Aşıkpaşa Mahallesi’nde bulunan gölette meydana geldi.
Doğum günü olan çocuk gölete girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin arama çalışması sonuç vermeyince devreye Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar girdi.
Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu Talib’in cansız bedenine 8 metre derinlikte ulaştı.
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