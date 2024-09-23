Gölette can veren kişilerin cenazeleri Suriye'ye gönderildi

Çatalhüyük Mahallesi'nde dün Devlet Su İşleri göletine girdikten sonra boğulan Ahmed Hac Abdo (47) ile oğulları Muhammed Hac Abdo (16), Abdo Hac Abdo (21) ve İbrahim Hac Abdo (9) ile yakınları Hamed Al Marri'nin (5) cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.



Baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.



Marri'nin cenazesi ise Reyhanlı ilçesindeki Atike Hanım Camisi'nde kılınan namazın ardından Bayır Mezarlığı'nda defnedildi.

5 KİŞİ BOĞULMUŞTU



Hamed Al Marri'nin cenazeye katılan yakınlarından Ömer Carullah, gazetecilere, dün teyzesinin gölet kıyısına pikniğe gittiğini ve girdikleri suda 5 kişinin boğulduğunu söyledi.



Hatay'ın Kumlu ilçesinde dün gölete giren Suriye uyruklu 5 kişi boğulmuştu.