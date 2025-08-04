Gölette facia: İki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da bir kısmı bataklık olan gölete giren iki çocuk hayatını kaybetti.

Gölette facia: İki çocuk hayatını kaybetti

'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren A.A.K. (11) ile M.E.Ö. (11) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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