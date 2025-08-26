Gölette feci olay: Ölüme balıklama atladı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde balıklama atlayış can aldı. Arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan genç, boynunu toprak zemine çarptı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölete, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan arkadaşlarıyla serinlemek için girdi.
Karaaslan, balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçen gün, sabah saatlerinde kaybetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Isparta Senirkent
- Balıklama Atlama