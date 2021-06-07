Gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yamaçoba Mahallesi’ndeki sulama göletine serinlemek için arkadaşlarıyla giren lise 3’üncü sınıf öğrencisi Ömer Şavir, bir süre sonra gözden kayboldu. Şavir’in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler suda kaybolan genci bulmak için çalışmalara başladı.

6 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞIDI



Ömer Şavir'in ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şavir'in cansız bedeni sudan çıkartılırken, olay yerinde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.