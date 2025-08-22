Gölette öldüren şaka
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gölette arkadaşıyla şakalaşan 12 yaşındaki Nurşin Akbaş, kayboldu. Küçük kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu.
Kırsal Bulutçeker Mahallesi'nde serinlemek isteyen 3 kız arkadaştan 2'si, yaklaşık 3 metre derinliğindeki gölete girdi.
Kızlardan biri suya girmeyerek kenarda kaldı. Gölete giren 12 yaşındaki Nurşin Akbaş ve arkadaşı, şakalaşma sırasında boğulma tehlikesi geçirdi.
KAYBOLDU
Kızlardan biri sudan çıkmayı başarırken Nurşin Akbaş suda kayboldu.
Korkan arkadaşları, kimseye haber vermeden evlerine döndü. Aile, akşam saatlerinde Nurşin'in eve dönmemesi sonrası gece saatlerinde aramaya başladı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından saat 02.00 sıralarında Nurşin Akbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Nurşin'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından öğle saatlerinde Bulutçeker Mahallesi'nde toprağa verildi.
