Gölette yüzerken gözden kayboldu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde arkadaşlarıyla Kesik Barajı göletine giren Osman Kocaman, bir anda gözden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, sabah gün ağarınca başlamak üzere ara verdi.

Gölette yüzerken gözden kayboldu
Gölette yüzerken gözden kayboldu - 1

Olay, akşam saatlerinde Kesik Barajı göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gölete giren Osman Kocaman, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sualtı arama kurtarma, sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler hem su altında hem de suyun üstünde Osman Kocaman’ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler çalışma yaparken Kocaman’ın yakınları da gölet kenarında meraklı bekleyiş içine girdi.

Ancak çalışmalarda Osman Kocaman’a ulaşılamadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde arama çalışmalarına ara verilirken, ekipler çalışmalara sabah devam edecek.

Bilgisayar oyunundan etkilendi: Maske ve çelik yelekle dışarı çıkıp 5 kişiyi yaraladı

Bilgisayar oyunundan etkilendi: Maske ve çelik yelekle dışarı çıkıp 5 kişiyi yaraladı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Uşak'ta bıçaklı kavga: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bıçaklı kavga: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

Çorum'da bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç yaralandı

Çorum'da bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç yaralandı

Kütahya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bilgisayar oyunundan etkilendi: Maske ve çelik yelekle dışarı çıkıp 5 kişiyi yaraladı

Bilgisayar oyunundan etkilendi: Maske ve çelik yelekle dışarı çıkıp 5 kişiyi yaraladı

Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...