Gölgede 45 derece uyarısı

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yeni haftada İstanbul ve bir çok şehirde sıcaklıklar 6 ila12 derece artacak.



Termometreler bazı şehirlerde gölgede 45 dereceyi gösterecek.



Tahminlere göre sıcak hava dalgası etkisini en çok doğu illerinde gösterecek.



BATMAN 46, AYDIN 45 DERECEYİ GÖRECEK



Haftanın ilk gününde en sıcak kent 43 dereceyle Batman olacak. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da sıcaklık 42 dereceyi görecek.



Perşembe günü ise Batman 46, Aydın 45 derece olacak.

