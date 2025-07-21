Gölgede 45 derece uyarısı
Türkiye genelinde Afrika sıcağı etkisini gösteriyor. Yeni haftada sıcaklıklar yer yer gölgede 45 dereceyi aşacak.
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yeni haftada İstanbul ve bir çok şehirde sıcaklıklar 6 ila12 derece artacak.
Termometreler bazı şehirlerde gölgede 45 dereceyi gösterecek.
Tahminlere göre sıcak hava dalgası etkisini en çok doğu illerinde gösterecek.
BATMAN 46, AYDIN 45 DERECEYİ GÖRECEK
Haftanın ilk gününde en sıcak kent 43 dereceyle Batman olacak. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da sıcaklık 42 dereceyi görecek.
Perşembe günü ise Batman 46, Aydın 45 derece olacak.
Bugün bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Kırklareli 35 derece.
- İstanbul 35 derece.
- İzmir 37 derece.
- Muğla 39 derece.
- Adana 36 derece.
- Ankara 34 derece.
- Sinop 34 derece.
- Trabzon 26 derece.
- Malatya 39 derece.
- Diyarbakır 42 derece.
Uzmanlar "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü de orman yangınlarına karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.
Uyarıda orman yangınlarının yüzde 86 oranında insan kaynaklı çıktığı vurgulandı, anız yakılmaması, sigara izmaritleriyle, plastik ve cam şişelerin doğaya atılmaması istendi.
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