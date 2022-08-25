Gölgesinde oturduğu TIR'ın altında ezildi

Şırnak'ta gölgesinde otururken, kayan TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 25.08.2022 - 14:52

Gölgesinde oturduğu TIR'ın altında ezildi
Ahmet Ökmen Ahmet Ökmen

'ta bir kişi, TIR'ın gölgesinde otururken ezildi.

Namaz Dağı mevkisinde Ahmet Ökmen yönetimindeki TIR yokuşu çıkamadı.

Ökmen, yakınlarda bulunan tanıdıklarından yardım istedi.

Bu sırada Ökmen, TIR'da bulunan oğlu ve diğer bir kişi ile araçtan indi.

Gölgesinde oturup yardım bekledikleri TIR'ın aniden kayması sonucu iki kişi kaçarken, Ökmen ise aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Ökmen'in cesedi otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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