Gölhisar Gölü'ndeki sazlık yangını

Gölhisar Gölü'ndeki sazlık alanda dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Gölhisar, Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Altınyayla ve Yusufça belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.



Yaklaşık 6 saatte söndürülen yangında 1000 dönüm sazlık zarar gördü.



Gölde çıkan ikinci yangının ardından fotokapan kuran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakaladıkları bir kişiyi gözaltına aldı.