Gölköy'den metrelerce kaçak ağ çıkarıldı

Bolu'da yasadışı avcılık faaliyeti gösteren avcılar tarafından Gölköy Baraj Gölü’ne atılan metrelerce kaçak ağ ekipler tarafından çıkarıldı.

Gölköy'den metrelerce kaçak ağ çıkarıldı

'nun içme suyu kaynakları arasında yer alan Gölköy Baraj Gölü'nde Valilik tarafından alınan kararla gölün 1,5 kilometrelik bölümünde balık tutulmasına izin verildiği duyurulmuştu.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tekneyle gölde yapılan aramalarda metrelerce kaçak ağ bulundu. Yasadışı avcılık faaliyeti gösteren avcılar tarafından göle atılan ağlar, tekne yardımıyla gölden çıkarıldı. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Ekiplerin gölde yapılan kaçak avcılığa karşı mücadelesinin devam edeceği öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Babasını bıçaklamış, annesi ve kardeşini yaralamıştı: Tutuklama geldi

Babasını bıçaklamış, annesi ve kardeşini yaralamıştı: Tutuklama geldi

Arnavutköy'de ot yangını: Havadan müdahale başladı

Arnavutköy'de ot yangını: Havadan müdahale başladı

Piknik keyfi acıya döndü: Kebap yerken karnına şiş saplandı!

Piknik keyfi acıya döndü: Kebap yerken karnına şiş saplandı!

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

Kırşehir'de takla atan cip refüje devrildi: 2 yaralı

Kırşehir'de takla atan cip refüje devrildi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...