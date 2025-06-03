Gölü sinekler istila etti, fırtınayı anımsattı

Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nde üreyen yeşil sineklerin toplu halde uçuşları kar fırtınasını anımsattı.

Gölü sinekler istila etti, fırtınayı anımsattı

’nin Gürcistan ve Ermenistan’a komşu illeri ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan ’nün dört bir tarafı, yöre halkı tarafından zararsız oldukları belirtilen sineklerle kaplandı.

Her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve bölge halkının "yeşil sinek" olarak nitelendirdiği sineklerin bu yıl fazla olması ve göl çevresinin tamamını kaplaması dikkati çekti.

Gölü sinekler istila etti, fırtınayı anımsattı - 1 Çıldır Gölü'nün etrafı sineklerle kaplandı

'nü gezmek için bölgeye giden Fatih Balcı, bazı noktalarda hortumu andıran görüntü oluşturan sinek fırtınasını cep telefonuyla görüntüledi.

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