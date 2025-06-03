Gölü sinekler istila etti, fırtınayı anımsattı

Türkiye’nin Gürcistan ve Ermenistan’a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün dört bir tarafı, yöre halkı tarafından zararsız oldukları belirtilen sineklerle kaplandı.

Her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve bölge halkının "yeşil sinek" olarak nitelendirdiği sineklerin bu yıl fazla olması ve göl çevresinin tamamını kaplaması dikkati çekti.