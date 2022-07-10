Gondolun emniyet kemeri açıldı: 1 ölü

Malatya'da luna parkta bindiği gondolun emniyet kemeri açılan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 10.07.2022 - 14:27 | Son Güncelleme : 10.07.2022 - 14:28

Gondolun emniyet kemeri açıldı: 1 ölü

'da luna parkta meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden 26 yaşındaki Ahmet Kaya ile arkadaşları, gondola bindi.

Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kaya’nın taktığı güvenlik kemeri açıldı.

Kaya, gondoldan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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