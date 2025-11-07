Gönen Çayı alarm veriyor: Oksijen seviyesi sıfıra yakın çıktı

Balıkesir'deki Gönen Çayı alarm veriyor, bazı bölgelerinde oksijen oranı sıfıra yaklaştı.

Kaz Dağları'ndan doğarak Balıkesir'in Gönen ilçesinden Erdek Körfezi'ne dökülen çayda incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, kirliliğe neden olan atıkların engellenmesi gerektiğini söyledi.

Sarı, eskiden çayda balıkların yaşadığını fakat şu anda bunun mümkün olmadığını belirterek, "Şuradaki kokuyu ve rengi ortadan kaldırmanın yolu çok basit. Bunu bu hale getiren neyse durduracağız." dedi.

ÇAYDAKİ SU KİRLİLİĞİ MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ ORANINI ARTIRABİLİR

Atıkların çaya karışmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Sarı, “Şu anda su krizi yaşıyoruz. Şehirlerimizde su kesintileri başladı. Neden? Barajlarda su kalmadı. Su kirliliği sorunu sadece balıklarla ilgili değil tarım, insan sağlığı ve ulusal güvenlikle ilgilidir. Elimizdeki suyu bu hale getiriyoruz, kirletiyoruz. Derhal bu çayı bu hale getiren atıkları durdurmalıyız ve burayı kurtarmak için tüm tarafların bir araya geldiği toplantılarla acil eylem planı hazırlamalıyız. Aksi takdirde bu çay gibi Marmara Denizi'nin çevresindeki bütün akarsulardan Marmara Denizi'ne karışan atıklar olduğu müddetçe müsilajsız günler gelmeyecek. Müsilaj, tekrar tekrar gelecek." diye konuştu.

Sarı, gereken önlemlerin alınmadığı takdirde Gönen Deltası Sulak Alanı'nın risk altında olduğunu sözlerine ekledi.