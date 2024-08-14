Gönen Çayı'na giren genç kayboldu

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Gönen Çayı’na giren bir şahıs kayboldu. Olayın ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Gönen Çayı'na giren genç kayboldu

Gönen’e bağlı Ortaoba Mahallesi, Karapınar Gönen Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Haluk Trabzonlu (24) serinlemek için girdiği Gönen Çayı'nda kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Manyas’a bağlı kırsal Çamlı Mahallesi’nde ikamet ettiği belirtilen Haluk Trabzonlu için arama-kurtarma çalışmalarına başlandı.

Bölgeye gönderilen ekipler arasında Gönen Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), AFAD, Büyükşehir Belediyesi Bandırma ve Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yer aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda şu ana kadar 600 metrekarelik bir alan tarandı. Ancak yapılan aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Arama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ve olay yerinde geniş çaplı bir arama operasyonunun devam edeceği belirtildi. Haluk Trabzonlu'nun bulunabilmesi için ekiplerin çay boyunca çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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