Gönen-Manyas kara yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Manyas kara yolunda bir TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gönen-Manyas kara yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gönen-Manyas kara yolu Şaraçlar Kırsal Mahallesi mevkiinde TIR ile Cevat Önal yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Cevat Önal hayatını kaybederken yanında bulunan kızı Meral Taştekin yaralandı.

Gönen-Manyas kara yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri Cevat Önal'ın cenazesini sıkıştığı yerden çıkarırken, yanında bulunan kızı ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa süre sonra yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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