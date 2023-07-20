Gönen-Manyas kara yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri Cevat Önal'ın cenazesini sıkıştığı yerden çıkarırken, yanında bulunan kızı ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa süre sonra yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.