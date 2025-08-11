Gönen'de fabrika yangını: İşçilerin kimlikleri tespit edilecek

Depo ve sevkiyat kısmında çıkarak geniş bir alana yayılan yangında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK



İzmirli ve Yıldırım’ın cenazeleri, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken ailelerden DNA örneği alındı.



Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Gönen’de toprağa verilmesi bekleniyor.



ACI AYRINTI



İki çocuk babası Özcan Yıldırım’ın yangından bir gün önce oğlu için sünnet düğünü yaptığı belirtildi.