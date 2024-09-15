Gönül Elçileri projesi: BM etkinliğinde anlatılacak

Koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi New York'ta küresel ölçekte tanıtılacak.

Gönül Elçileri projesi: BM etkinliğinde anlatılacak

"Gönül Elçileri" projesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek etkinlikle tüm dünyaya anlatılacak. Genel Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı yapılacak.

Etkinlikte, 'de başarıyla yürütülen ve özellikle Türk cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan koruyucu aile modeli ve uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübeler aktarılacak.

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