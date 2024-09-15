Gönül Elçileri projesi: BM etkinliğinde anlatılacak

"Gönül Elçileri" projesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek etkinlikle tüm dünyaya anlatılacak. UNICEF Genel Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı yapılacak.



Etkinlikte, Türkiye'de başarıyla yürütülen ve özellikle Türk cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan koruyucu aile modeli ve uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübeler aktarılacak.



