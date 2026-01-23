"Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiyor. Öğrencilere aylık 2 bin lira yemek desteği verilecek

Ailesinin ekonomik koşulları iyi olmayan on binlerce öğrenci, verilecek maddi destekle okullarında yemek yiyebilecek.



İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen "Gönülden Bir Öğün" projesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Çocukları Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da destek verdi.



Proje ile ilk etapta 20 bin, sonrasında ise 100 bin çocuğa erişilmesi hedefleniyor.



Çalışmaya hayırseverler de katkı sağlayacak. Proje ile öğrenciler, başta öğle yemeği olmak üzere temel

beslenme ihtiyaçlarını okulda karşılayabilecek.

“2 BİN LİRA PARA YATIRACAĞIZ”



İstanbul Valisi Davut Gül de konuya ilişkin açıklama yaptı. Her ilçede sosyal yardımlaşma vakıflarının olduğunu dile getiren Gül, "Ailenin bütün gelir durumu belli dolayısıyla da şeffaf ve objektif kriterlerle tespit edilecek bir sitemimiz var. Çocuklarımıza bir kart vereceğiz. Çocuğumuzun hesabına aylık 2 bin lira para yatıracağız ve bu parayla sadece okul kantinlerinde sıcak yemek yiyebilecekler." diye konuştu.



20 bin çocuğun yemeğini İstanbul Valiliği olarak karşılayacaklarını sözlerine ekleyen Gül, "80 bin çocuğumuzun yemeğini Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverlerimiz, kurumsal firmalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte vermek istiyoruz." dedi.