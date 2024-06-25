Google dijital telif için Meclis'te: Masaya oturmaya hazırız

Dijital Telif Yasası görüşmelerinde tarihi bir gün yaşanıyor. Google, Dijital Mecralar Komisyonu'na üst düzey bir heyetle katılarak sunum gerçekleştirdi.



YAYMAN: HABERİN TELİF İÇERMESİ GEREKİYOR



Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman şu ifadeleri kullandı:



"Bugün Türkiye'de tarihi günlerden biri. Google temsilcilerini komisyonumuzda misafir ediyoruz. Medya sektörünün ısrarla üzerinde durdukları dijital telif meselesini ele alacağız. Daha önce uzmanları ve tarafları dinleyerek çerçeveyi çizmeye çalıştık. Bugün de Google'ı bu düzeyde ilk kez dinlemiş olacağız. Emek hırsızlığı ve istismarının önüne geçilmesi için atılması noktasında beklenen adımlardan bir tanesi. Emek vererek üretilen içerik, bu bir haber olabilir, değer olabilir, eser olabilir, içeriğin izinsiz bir şekilde kullanılması kurumsal olarak yapıların reklam gelirlerinin azalması problem oluşturmaktadır. Haberin Avrupa normlarında olduğu gibi telif içermesi gerekiyor. Google ve diğer arama motorları ile anlaşmaya, görüş birliğine varılmasını önemsiyoruz." dedi.



GOOGLE: MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ!



Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdür Duygu Yücesoy "Tüm paydaşlarımız ile masaya oturmaya hazırız, görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı ise "Google olarak TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz" açıklamasını yaptı.