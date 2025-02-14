Google Maps Türkiye'de en çok aratılan yerleri açıkladı: Listenin başında İstanbul'dan tarihi bir yapı var

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp listeler yayımlandı. Listede Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;

1- Galata Kulesi-İstanbul



2- Anıtkabir-Ankara



3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul



4- Pamukkale-Denizli



5- Taksim Meydanı-İstanbul



6- Manavgat Şelalesi-Antalya



7- Side Antik Şehri-Antalya



8- Side Apollon Tapınağı-Antalya



9- Bursa Koza Han



10- Düden Şelalesi-Antalya



11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul



12- Efes Antik Kenti-İzmir



13- Çanakkale Şehitler Abidesi



14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir



15- Tarihi Asansör-İzmir



16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa



17- Beyazıt Meydanı-İstanbul



18- Eski Foça Sahili-İzmir



19- Damlataş Mağarası-Antalya



20- Tophane Saat Kulesi-Bursa



