Google, sahte işletme profilleri açan dolandırıcılara dava açtı

Yapılan çalışmalar sonucunda, Google Maps platformunda yaklaşık 10.000 sahte işletme profilinin bulunduğu tespit edildi. Bu profillerin, kullanıcıların ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşırken, yanıltıcı bilgiler ve sahte onaylanmış yorumlar ekleyerek dolandırıcılık faaliyetlerini desteklediği öğrenildi.



Dolandırıcılar, özellikle acil hizmetlere ihtiyaç duyan kullanıcıları hedef alarak, sahte olumlu yorumlar ve yanıltıcı iletişim bilgileriyle güven inşa etmeye çalıştı. Bu durum, hem kullanıcıların platforma olan güvenini zedeledi hem de Google Maps’in işletmeler için sağladığı şeffaflık algısını tehlikeye attı. Google’ın araştırma ekipleri, otomatik tarama araçlarını kullanarak bu dolandırıcılık ağını tespit etti ve sahte profillerin hızla kaldırılmasını sağladı.



Şirket, sahte profillere karşı yasal işlem başlatarak, dolandırıcıların cezalandırılmasını hedefliyor. Bunun yanı sıra, kullanıcıların güvenliğini artırmak için bilgilendirme kampanyaları ve kaynaklar sunuluyor. Google, ScamSpotters.com gibi platformlar aracılığıyla kullanıcıları sahte işletme profillerini nasıl tanıyabilecekleri konusunda eğitmeye yönelik adımlar atıyor. Ayrıca, kullanıcıların işletme bilgilerini doğrulama alışkanlığını benimsemelerinin önemini vurguluyor.



BİR ŞİRKETİN SAHTE PROFİL KULLANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?



Uzmanlar, sahte bir işletme profilini tespit etmek için aşağıdaki işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:



● Tutarsız bilgiler: İşletmenin adı, adresi ve telefon numarası gibi bilgilerde tutarsızlıklar veya belirsizlikler varsa şüphelenebilirsiniz.



● Olmayan internet sitesi: Belirtilen web sitesi çalışmıyorsa ya da güvenilir görünmüyorsa, profil sahte olabilir.



● Sahte yorumlar: Gerçek dışı görünecek kadar olumlu veya aynı kalıpla yazılmış birden fazla yorum, sahte profillerin yaygın özelliklerindendir.



● Eksik detaylar: İşletmenin hizmetleri, geçmişi veya çalışanları hakkında çok az bilgi verilmişse dikkatli olun.



● Kimlik doğrulama eksikliği: İşletmenin Google tarafından doğrulanmamış olması, güvenilirliği sorgulamanız gerektiğini gösterebilir.



Kullanıcılar, bu tür işaretlere karşı dikkatli olabilir ve Google’ın sunduğu işletme raporlama araçlarını kullanarak şüpheli profilleri bildirebilir.