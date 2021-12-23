'Google'dan arıyoruz' diyerek 3 milyon lira topladılar: 24 kişiye gözaltı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Google'dan aradıklarını belirtip, Google Maps üzerinden harita güncellemesi yapılması gerektiğini aksi takdirde şirket bilgilerinin silineceğini söyleyerek, çok sayıda kişinin toplam 3 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 24 şüpheli, gözaltına alındı.

Haberler - DHA 23.12.2021 - 15:44

'Google'dan arıyoruz' diyerek 3 milyon lira topladılar: 24 kişiye gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Karşıyaka'daki bir çağrı merkezinin çalışanların çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. 

Olayda çağrı merkezi çalışanlarının avukatlık ve muhasebe büroları başta olmak üzere farklı iş kollarındaki firmaları 'dan aradıklarını söyleyip, Google Maps üzerinden harita güncellemesi yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda şirket bilgilerinin kalıcı olarak silineceğini belirttikleri öğrenildi.

Bu işlem karşılığında da  500 ile 1500 lira arasında para topladıklarını tespit edildi.

3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Ekipler, çok sayıda mağdurun olduğunu ve şüphelilerin yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, dolandırıcılıkta kullandıkları 24 laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde Google sözleşme evrakları, müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. 6 şüpheli savcının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.

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