Gordion Antik Kenti’nde yeni keşif: Mezar odası gün yüzüne çıkarıldı

"47 ESERİN KONSERVASYON İŞLEMİ TAMAMLANDI"



Frig kraliyet ailesine ait olduğu belirlenen eserlerin Gordion Antik kentindeki müzede sergileneceğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"İnşallah bu yıl içinde mezar odasının ve bulunan eserlerin yerinde sergilenmesine yönelik çalışmaları tamamlamış olacağız. Hâlihazırda bu eserlerden 47 tanesinin restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanmış olup bu lansman vesilesiyle Gordion Müzemize getirilmiştir."



Öte yandan Ersoy, 2024'te 6 bini aşkın arkeolojik buluntu elde edildiğine dikkat çekti.



GORDİON ANTİK KENTİ



Anadolu’nun en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Gordion Antik Kenti, 2023 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.



Gordion Antik Kenti, İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara il merkezinin yaklaşık 90 kilometre güneybatısında ve Polatlı ilçesinin yaklaşık 18 kilometre kuzeybatısında, Yassıhöyük mahallesinde yer alır.



4500 yıllık uzun bir zaman dilimi süresince Gordion ve çevresindeki yerleşim çok az kesintiye uğramıştır.



Yaklaşık olarak MÖ 2500 yıllarında Gordion’da başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğinde yer alan Yassıhöyük’te halen devam etmektedir.



Bu durum Gordion’u en uzun süre yerleşimin görüldüğü, dünyanın nadir alanlarından biri yapmaktadır.



Gordion, M.Ö. 1. binyılın başlarında, özellikle en ünlü kralı Midas'ın hükümdarlığı sırasında, Küçük Asya'nın çoğunu kontrol eden Frigya Krallığı’nın en iyi belgelenmiş yerleşim yeridir.



Frigya'nın politik ve kültürel merkezi olan Gordion ve çevresi, tanıklık ettiği Frig uygarlığını tanımak için önemli bir arkeolojik alandır.



Gordion ve çevresi, geniş bir alan üzerinde, tarihi MÖ 9. yüzyıla kadar uzanan çeşitli ölçülerdeki tümülüslerle kaplıdır. Tümülüsler Frig soyluları ve ileri gelen kişilerin mezarlarıdır.

