Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, görevden uzaklaştırıldı

Hasbi Dede, çocuğa cinsel taciz iddialarını ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bu suçtan tutuklandığı belirtildi.

Dede'nin, bu nedenle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) de Pazartesi günü toplanacak olan MYK'da Dede'nin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesini gündeme alması bekleniyor.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI VE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Görele Belediye Başkanı Dede'nin tutuklandığı soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesi alınmıştı.

"Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Dede, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtmişti.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etmişti.

İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtmişti.

Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu.

BAŞSAVCILIK İTİRAZI SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.