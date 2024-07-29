Gören telefona sarıldı! E-5'te ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü

Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarına aldırış etmeden yürümeye devam eden şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Gören telefona sarıldı! E-5'te ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü

İddiaya göre, üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı.

Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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