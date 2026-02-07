Görenler hayrete düşüyor. Burada tavuk dönerin fiyatı 30 lira

Maliyet nedeniyle yemek fiyatlarında artış yaşanıyor.

Kilis'te 30 liraya satılan tavuk döner ise dikkat çekiyor.

Kentte uzun yıllardır döner ustalığı yapan Ali Karabalık, fiyat politikasını ve maliyet hesabını anlatırken 1994 yılından beri döner sektöründe olduğunu anlattı.

Dürümde 80 gram pişmiş tavuk kullandıklarını ifade eden Karabalık, "80 gram pişmiş tavuğun maliyeti bize 12 lira. Ekmeği 6 lira, salatası 2 lira. Toplamda 20 lira yapıyor. Vergi, elektrik, Bağ-Kur gibi diğer giderlerle birlikte dürüm başına yaklaşık 5 lira masraf daha ekleniyor. Dürüm başına ortalama 5 lira kar kalıyor." dedi.

"SÜRÜM YAPARSAN KAZANIRSIN"

"Sürüm yaparsan bu işte kazanırsın." diyen Karabalık, "Şartlar el verdikçe vatandaş yesin diye tüm imkanlarımızı zorluyoruz. 10 bin kazanacağına 3 bin kazan ama şükret. Ramazan boyunca kurtarırsa 30 lira sabit kalacak. Şartlar uyarsa yine 30 liradan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AYRAN FİYATLARI 50 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Serbest piyasa şartlarına da değinen Karabalık, fiyatların işletmelerin maliyet ve tercihine göre değiştiğini belirtti. Ayran fiyatlarına da dikkat çeken Karabalık, kendi işletmesinde ayranın 15 liradan satıldığını söyledi.

İşletmeci, bazı yerlerde ise ayranın 25, 35 hatta 50 liraya kadar çıktığını dile getirdi.

Müşteriler de dönerin lezzetli olduğunu ifade etti.