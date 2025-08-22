Görenler kaçıp eve saklandı: Palyaço kıyafetli genç yakalandı

"EVİMİN BALKONUNDA OTURURKEN GÖRDÜM, HAREKETLERİ TUHAFTI"



Mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler sonrası konuyu polise ilettiğini söyleyerek, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” dedi. Şikayet sonrası Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılırken, kimliğinin M.D. olduğu tespit edilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı mahallede yakalandı.



ÇOCUKLARA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ



Animatör olduğunu ve düğünlerde palyaço olarak çalıştığını söyleyen M.D.’nin, ifadesinde, “Düğünlere, palyaço kıyafetimi giyerek, gidip, geliyorum. O gün sokaktan geçerken çocukları gördüm. Şaka yapma amacıyla saklandım. Sonra saklandığım yerden çıkıp, çocuklara doğru yine şaka yapmak için koşarken, çocuklar panik yapıp içeri girdi. Evin önüne gittiğimde, anneleri çocukların korktuğunu, buradan gitmem gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyip, yoluma devam ettim” dedi. M.D.’nin elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu söylediği de öğrenildi.