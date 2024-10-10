Görenler şaşkına döndü! 300 kiloluk devasa domuz avladılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Emirhacılı Mahallesi'nde uzun takibin ardından devasa bir domuz avladı. Avlanan domuzun, 300 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. İlk kez bu büyüklükte bir domuz avladıklarını söyleyen avcılar, şaşkın olduklarını söyledi.