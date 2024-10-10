Görenler şaşkına döndü! 300 kiloluk devasa domuz avladılar
Manisa'da avcılar, çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen yaklaşık 300 kilo ağırlığında devasa yaban domuzu avladı.
Salihli'nin Emirhacılı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, ekimini yaptıkları silajlık mısırlarına zarar veren yaban domuzlarının avlanması için avcılardan destek istedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Emirhacılı Mahallesi'nde uzun takibin ardından devasa bir domuz avladı. Avlanan domuzun, 300 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. İlk kez bu büyüklükte bir domuz avladıklarını söyleyen avcılar, şaşkın olduklarını söyledi.
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