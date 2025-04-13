Görenler şaşkına döndü, dört tarafı açık tarlaya kilit vurdu

Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi Menekşe mahallesinde bir çiftçi buğday tarlasının dört bir tarafı açık olmasına rağmen demirden kapı yaptırıp onu da asma kilit ile kilitledi.

Yoldan geçen vatandaşlar kapıyı ve asma kilide bir anlam veremezken, bu durum karşısında şaşkınlıklarını da gizleyemedi.

"ADANA'DA OLABİLECEK BİR DURUM"

Ortada garip bir durum olduğunu belirten Hamza Köse, "Adam tarlasına kapı koymuş, garip bir şekilde koymuş. Sadece kapı var, tarla var, başka bir şey yok. Nasrettin Hoca’nın evine benzemiş. Görünce şaşırmadım. Çünkü Adana’da olabilecek bir durum, güneşe pompalı ile sıkandan ne beklersin." dedi.