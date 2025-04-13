Görenler şaşkına döndü, dört tarafı açık tarlaya kilit vurdu
Adana'da bir çiftçi dört tarafı açık tarlasına demir kapı yerleştirip bir de asma kilit ile kilitledi. Yoldan geçenler kapıya ve asma kilide anlam veremezken, bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi Menekşe mahallesinde bir çiftçi buğday tarlasının dört bir tarafı açık olmasına rağmen demirden kapı yaptırıp onu da asma kilit ile kilitledi.
Yoldan geçen vatandaşlar kapıyı ve asma kilide bir anlam veremezken, bu durum karşısında şaşkınlıklarını da gizleyemedi.
"ADANA'DA OLABİLECEK BİR DURUM"
Ortada garip bir durum olduğunu belirten Hamza Köse, "Adam tarlasına kapı koymuş, garip bir şekilde koymuş. Sadece kapı var, tarla var, başka bir şey yok. Nasrettin Hoca’nın evine benzemiş. Görünce şaşırmadım. Çünkü Adana’da olabilecek bir durum, güneşe pompalı ile sıkandan ne beklersin." dedi.
"SİZ SÖYLEYİNCE FARK ETTİM"
Kapının bu şekilde kilitli olmasının normal olmadığına değinen Müslüm Şahin ise "Kapının etrafından her türlü şekilde girilebilir ama ilginç bir kısım var tarlanın kapısı da kilitli. Şaşırmadım, adam oradan kimsenin girmeyeceğini düşündüğü için bu yöntemi yapmış olabilir. Buradan sık sık geçiyorum ama siz söyleyince yeni fark ettim. Bence adamın böyle yapması normal değil ama adam için normal bir durum." diye konuştu.
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