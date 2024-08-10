Görenler şok oldu: 150 yıllık patlamamış top mermisi ele geçirildi

Erzurum'da doğalgaz çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

Görenler şok oldu: 150 yıllık patlamamış top mermisi ele geçirildi

Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğalgaz çalışması yapan ekipler, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.

Kriminal incelemesinde üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, işlemleri tamamlandıktan sonra polislerce imha edilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kira zammında üst sınır yüzde 65

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü kutlanıyor

AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü kutlanıyor

Instagram ne zaman açılacak? AK Parti'den yeni açıklama geldi

Instagram ne zaman açılacak? AK Parti'den yeni açıklama geldi

Ardahan’da restoranda bıçaklı kavga, belediye başkanının şoförü öldü

Ardahan’da restoranda bıçaklı kavga, belediye başkanının şoförü öldü

FETÖ'nün abla sorumlusu metroda yakalandı

FETÖ'nün abla sorumlusu metroda yakalandı

TZOB'dan etkin pazarlama sistemi talebi: "Ürün kayıplarına yol açıyor"

TZOB'dan etkin pazarlama sistemi talebi: "Ürün kayıplarına yol açıyor"

İşçiler iskeleden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

İşçiler iskeleden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...