Görenler şok oldu: 150 yıllık patlamamış top mermisi ele geçirildi

Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğalgaz çalışması yapan ekipler, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.



Kriminal incelemesinde üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.



Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, işlemleri tamamlandıktan sonra polislerce imha edilecek.