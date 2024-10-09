Görenlerin ağzı açık kaldı! Evinden tonlarca çöp çıktı, daha önce de şikayet edilmiş

Onlarca personel tarafından iş makineleri ile toplanıp kamyonlara yüklenen tonlarca mobilya, tekstil ve inşaat atıkları, çeşitli hurdalar ve otomobil lastikleri gibi atık ve çöpler mahalleden çıkarıldı. Sürekli ikaz ve uyarılara rağmen bu atıkları toplayıp hem halk sağlığını tehdit edip çevre kirliliği oluşturan hem de mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden vatandaşa, Zabıta Müdürlüğü tarafından yasa gereği idari işlem uygulandı.



Zabıta ekipleri, gerek mahalle sakinlerinin daha önceki şikayetleri, gerekse yerinde yaptıkları son tespit nedeniyle söz konusu vatandaşa Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yaptıklarını belirtti.



''BURADA YAŞAYAN VATANDAŞIMIZ BU İŞİ MESLEK EDİNMİŞ''



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yahya Kutlu, “Müdürlük olarak gelen her türlü talep ve şikâyeti dikkate alarak en kısa sürede ekiplerimiz tarafından müdahale edilmekte, halkın temiz ve sağlıklı çevre hakkı korunmaktadır. Burada daha önce yine müdürlük olarak birkaç defa temizlik yapmamıza rağmen burada yaşayan vatandaşımız bu işi meslek haline dönüştürmüş. Bu nedenle mahalle sakinlerinden sürekli şikâyet alıyoruz. Bir kez daha muhtarımız ve zabıta müdürümüz ile birlikte bölgeye gelerek buranın temizliğini yaptık'' dedi.