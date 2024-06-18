Görenlerin yüreği ağzına geldi! 40 metrelik falezlerde tehlikeli keyif

Kurban Bayramı nedeniyle Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanırken, adrenalin tutkunu gençlerin 40 metrelik falezlerin uç noktasında ki tehlikeli manzara keyfi görenlerin yürekleri hoplattı.

Görenlerin yüreği ağzına geldi! 40 metrelik falezlerde tehlikeli keyif

Okulların kapanması ile ’nın aynı döneme denk gelmesi nedeniyle yabancı turistler kadar yerli turistin de ilgi odağı oldu.

Nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü de Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu.

Yerli ve Yabancı turistlerin akın ettiği Konyaaltı Sahili’nde kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken kimileri ise denize girerek aileleri ile keyifli dakikalar geçirdi.

FALEZLERDE TEHLİKELİ KEYİF

Tatili fırsat bilerek Konyaaltı sahiline gelen gençler ise yaklaşık 40 metrelik falezlerin üzerinden manzaranın keyfini çıkardı.

Falezlerin en uç noktasında gençlerin Antalya manzarasına karşı keyfi sahilde denize giren ve güneşlenen vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi.

Adeta ölüme meydan okurcasına denize atlayışların yapıldığı noktada gençler gençler ise uzun süre denize baktıktan sonra atlamaktan vazgeçerek sahile döndü. Hemen hemen her gün tekrarlanan bu tehlikeli manzara, sahilde bulunan vatandaşları korkutuyor.

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