Görev sırasında düşerek ağır yaralanan astsubay şehit oldu

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Ankara'da görev esnasında eğimli arazide düşerek şehit oldu.



Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."