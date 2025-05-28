Görev sırasında düşerek ağır yaralanan astsubay şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da görev esnasında düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Görev sırasında düşerek ağır yaralanan astsubay şehit oldu

Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Ankara'da görev esnasında eğimli arazide düşerek oldu.

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı şunları kaydetti:  

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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