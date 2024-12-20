Görev yeri değişen personel yöneticisini vurdu
Adana'da Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ., birim şefi Orhan Aynal'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Şüphelinin, şefini görev yeri değişikliği nedeniyle yaraladığı ortaya çıktı.
Çukurova Belediyesi'nin şantiyesinde Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi Orhan Aynal'ın yanına gitti.
Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KAÇTI
İbrahim İ., Aynal'ı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı.
Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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