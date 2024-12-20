Görev yeri değişen personel yöneticisini vurdu

Çukurova Belediyesi'nin şantiyesinde Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi Orhan Aynal'ın yanına gitti.

Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KAÇTI

İbrahim İ., Aynal'ı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı.

Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.