Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (2023-GYS) başvuruları başladı (ÖSYM GYS başvuru kılavuzu)

SINAV BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"2023 İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (2023-GYS) 8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 17-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınava başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.