Görevden geçici olarak uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, HSK İkinci Dairesi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırdığı Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan gözaltı kararı verdi.



Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Uçuk’un, eşiyle olan davaya bakan hakim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görülmüştü. Videonun Tekirdağ'da görülen dava dosyasına girdiği de öne sürülmüştü.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine Uçuk hakkındaki dosya, 18 Eylül'de olağanüstü toplantıda görüşüldü.

Yapılan değerlendirmede, Uçuk'un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

Bu nedenle HSK İkinci Dairesi, Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.