Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

İçişleri Bakanlığınca, 'rüşvet' iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin partisinden ihraç edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 12:15

Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 17 Şubat'ta da kesin ihraç istemiyle hakkında disiplin süreci başlatılan Semih Şahin'in durumunu görüşmek üzere dün toplandı.

CHP YDK, oy çokluğuyla Şahin'in partiden ihracına karar verdi.

Şahin, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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