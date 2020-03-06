Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine gelen isim belli oldu

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Güleç daha sonra tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 15:35 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 15:50

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