Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kaan Öcal için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında Mühimmat Er Kaan Öcal'ın 13 Kasım 2026 tarihinde görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

Güler, başsağlığı mesajında:

"Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.