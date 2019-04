İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değerleri, inançları, ahlakları ve vicdanları olduğunu ve bunlardan ayrılmayacaklarını belirterek, "Küskünlüklerinizi, ayrılıklarınızı her şeyinizi bir kenara koyun. Artık, iyi düşünce, pozitif bakış ve bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep beraber sarılalım." dedi.



Uysal'dan görevi devralan İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasının önündeki otobüsten halka hitap etti.



İstanbul'da yaşayanlar arasında ayrım yapmayacağını ifade eden İmamoğlu, "Hangi ırktan ve mezhepten olursa olsun, ayrım yapmadan yöneteceğiz. Bu şehre ve bu güzel insanlara barış getiriyoruz barış, sevgi ve saygıyı getiriyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesi selamlıyorum. Kürdü, Türkü selamlıyorum. Bu şehrin Sünnilerini, Alevilerini selamlıyorum. Bu şehrin Hristiyanlarını, Ermenilerini, Rumlarını selamlıyorum." diye konuştu.



Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmediklerini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Bu şehrin vicdanından, ahlak ve merhamet duygusundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu şehrin ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçmedik. Ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Bu millette olan inançlarımızdan ve Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik. Kendimi, bu şehrin gençlerine, çocuklarına adayacağım. Birbirimize selam vereceğiz. artık ötekisi, berikisi, kıyıda köşede kalanı yok. Artık, kaymak tabakası, varoşu yok."



Haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmediğini, görevi boyunca da kimsenin hakkını yemediğini söyleyen İmamoğlu, "Sizin hakkınızı kimseye yedirmeyeceğim. Değerlerimiz, inançlarımız, ahlakımız, vicdanımız var. Bunlardan ayrılmayacağız. Size net olarak ifade edeyim. Küskünlüklerinizi, ayrılıklarınızı her şeyinizi bir kenara koyun. Artık, iyi düşünce, pozitif bakış ve bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep beraber sarılalım. Kimsenin üşümesine fırsat tanımayalım. Kimsenin bu şehirde aç kalmasına fırsat tanımayalım." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, şehrin bu işlerle buluşması için çok çalışacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her birinizin emeğine, birikimine ve tecrübesine mutlaka ihtiyacımız var. Size katılımcılık vaat ediyorum. Size şeffaflık, dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum. Çok çalışmamız lazım. Bugün görevi teslim aldık. Görev 16 milyon insan tarafından verildi. Yine bu şehrin insanları tarafından alınır. Bugün nasıl görevi teslim almışsak günün birinde biz de görevi bir başkasına layıkıyla teslim etmek isteriz. İhanet etmeden, bu şehri koruyarak, bu şehrin doğasına, havasına, tarihine ve suyuna sahip çıkarak. Bu şehri emanet alıp emanet edeceğiz. Benden önce bu şehre katkı sunmuş, emek vermiş, kendini adamış kim varsa tüm belediye başkanları şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum."



İmamoğlu, güzel bir şehirde yeni bir yaşam vaat ettiğini anımsatarak, "Ama geçmişten beslendiğimi her yerde söylüyorum. Allah'ım beni aileme mahcup etme, beni doğduğum bu topraklara mahcup etme, beni bu millete mahcup etme, beni bayrağıma, Cumhuriyete ve Atatürk'e mahcup etme. Dolayısıyla görevimizi yerine oturtalım, süreci netleştirelim ondan sonra hep birlikte bir kez daha Anıtkabir'e gideceğiz." dedi.



Konuşmanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsüyle başkanlık binasının önünden ayrıldı.