“Görevi tamamla, para kazan” tuzağı: 7 kişi tutuklandı

İnternet dolandırıcılarının yeni hedefi, “Görevi tamamla, kazanç sağla” oyunuyla sisteme dahil ettikleri kişiler oldu. Mersin merkezli 6 kentte düzenlenen operasyonda, sisteme dahil olan kişilere verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edeceklerini vadeden dolandırıcıların 335 bin lira vurgun yaptığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

“Görevi tamamla, para kazan” tuzağı: 7 kişi tutuklandı

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merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internetten oluşturdukları sisteme dahil olan kişilere verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle 335 bin liralık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı çalışmalarını sürdürdü.

Sanal devriye ekiplerince internet üzerinde yapılan incelemelerde, bir siteye üye olan kişilerin sisteme dahil edildiği, kendilerine çeşitli görevler verildiği, görevleri tamamlayınca da kazanç elde edileceği vaadinde bulunulduğu belirlendi.

“Görevi tamamla, para kazan” tuzağı: 7 kişi tutuklandı - 1

Çalışmalarda, sisteme dahil edilen kişilerden yaklaşık 335 bin lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Teknik takip sonucu , Kayseri, İstanbul, Antalya, Kırklareli ve Ankara’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, görevi tamamla kazanç sağla vaadiyle yaptıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, suç unsuru niteliğinde çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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