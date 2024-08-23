“Görevi tamamla, para kazan” tuzağı: 7 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internetten oluşturdukları sisteme dahil olan kişilere verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle 335 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı çalışmalarını sürdürdü.



Sanal devriye ekiplerince internet üzerinde yapılan incelemelerde, bir siteye üye olan kişilerin sisteme dahil edildiği, kendilerine çeşitli görevler verildiği, görevleri tamamlayınca da kazanç elde edileceği vaadinde bulunulduğu belirlendi.