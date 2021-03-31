Görme engelli kızları Nehir için biriktirdikleri 45 bin liralık altınları çalındı

Antalya'da Adem ve Dünya Çökmez çifti, gelişim geriliği olan görme engelli 5 yaşındaki kızları Nehir'in tedavisi ve eğitimi için biriktirdikleri 45 bin lira değerindeki altının çalınmasının üzüntüsü içinde.



Kepez ilçesinde yaşayan Adem (36) ile Dünya Çökmez (26) çiftinin, 2016 yılında dünyaya gelen kızları Nehir, epilepsi hastalığından dolayı gelişim geriliği yaşadı. Sağ gözü yüzde 60 gören, sol gözü hiç görmeyen Nehir'in tedavisinde ve eğitiminde kullanmak üzere yıllarca para biriktiren çiftin evine 15 Mart'ta giren hırsızlar, 45 bin lira değerindeki altınları çaldı.



Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şehir dışından kente geldiklerini tespit ettikleri 4 şüpheliye ulaştı.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"ANNE KARNINDA YAŞAMINA SON VERİLMESİNİ İSTEMEDİK"



Baba Adem Çökmez, anne karnında gelişim geriliği olduğu tespit edilen kızının dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Anne karnında kızlarının yaşamına son verilmesini istemediklerini aktaran Çökmez, "Nehir henüz üç günlükken nöbet geçirdi, kızım kucağımda kriz geçirdi. Yaşadığım üzüntü nedeniyle ben de şeker hastası oldum. Kızım 5 yaşında ama gelişimi geriliği olduğu için 3 yaşında gibi görünüyor" dedi.



Çökmez, hayatlarının kızları üzerine kurulu olduğunu, yaşanan hırsızlıkla çok üzüldüklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Amacımız kızımızın iyi bir eğitim ve tedavi alması için para biriktirmekti. Ama hayallerimizi çaldılar. Polisler yaklaşık 18 bin lirayı buldu ama gerisi yok. Ben o parayı çok zor şartlarda biriktirmiştim. Şu anda çok mağdur olduk, çok üzgünüm, bizi perişan ettiler. Parayı nasıl biriktirdiğimi, bir ben bir Allah bilir. Dişimizden, tırnağımızdan biriktirerek o parayı topladık. İnşallah en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bizi mağdur ettiler, başkasını etmesinler."



Şüphelilerin yakalanması için polislerin gece gündüz çalıştığını anlatan Çökmez, kendileri için büyük emek sarf eden herkese teşekkür etti.



"EŞİM GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTI"



Anne Dünya Çökmez ise olay günü komşusunun yanına gittiğini dile getirdi.



Evine döndüğünde altınların içinde bulunduğu kutunun boş olduğunu gördüğünü, hemen eşini aradığını anlatan Çökmez, "Eşim parayı almadığını söyleyince eve hırsızın girdiğini anladık. Giyimden, yemeden, içmeden her şeyden kıstık. Eşim gece gündüz demeden çalıştı. Kızımın parasını aldılar, Allah'ından bulsunlar." ifadelerini kullandı.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Duman ise gelişim geriliği bulunan Nehir Çökmez'i uzun süredir takip ettiklerini, çocuğun tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

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