Görme engelli yaşlı adamın feci sonu: 3. kattan düşüp öldü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sivas’ta Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Dört katlı binanın 3. katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin balkonuna çıktı.

Dengesini kaybeden Gürdaş, 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Gürdaş’ın öldüğünü tespit etti.