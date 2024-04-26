Görme engelli yaşlı adamın feci sonu: 3. kattan düşüp öldü

Sivas'ta 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Görme engelli yaşlı adamın feci sonu: 3. kattan düşüp öldü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ’ta Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Dört katlı binanın 3. katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin balkonuna çıktı.

Dengesini kaybeden Gürdaş, 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Gürdaş’ın öldüğünü tespit etti.

Görme engelli yaşlı adamın feci sonu: 3. kattan düşüp öldü - 1

Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Gürdaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

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