Görülmeyen tehlike: Pestisit | Zeka geriliğine ve otizme neden oluyor

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar diğer ismiyle pestisit, sebzeden meyveye ürünleri birçok zararlıya karşı korusa da doğru kullanılmadığı takdirde anne karnındaki bebekten çocuklara ve yetişkinlere kadar sağlığı tehdit ediyor.



Türkiye'den Avrupa ülkelerine gönderilen birçok ürün önceki yıllarda pestisit, aflatoksin ve salmonella gibi kalıntılar nedeniyle geri gönderilmişti.



Yılbaşından bu yana da Avrupa Birliği birçok ürün için bildirim yaptı. Sadece Avrupa'ya gönderilen ürünlerde değil, denetimlerde iç pazarda tüketilen birçok üründe de ilaç kalıntısı bulundu.



155 ÜRÜNDEN 95'İNDE PESTİSİT ÇIKTI



Greenpeace raporuna göre, İstanbul'da marketlerden ve semt pazarlarından alınan 155 gıdadan 95'inde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi.



Özellikle 6 yaşına kadar bu maddelere maruz kalmak, çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna neden olduğu ortaya çıktı.



Uzmanlara göre, sorunun çözümü denetimlerin artırılmasından geçiyor.



"ZEKA GERİLİĞİ YAPIYOR"



Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, pestisitin çocuklarda zeka geriliği yaptığını dile getirdi.



Kıykım, pestisit için davranış bozukluğuna, dikkat eksikliğine ve hiperaktivite bozukluğuna yol açtığını dile getirip otizm bulgularına rastlanabildiğine de dikkat çekti.



Meyve ve sebzelerin boy suyla yıkanması gerektiğine dikkat çeken Kıykım, "Biraz karbonat kullanabilirsiniz. Aslında pestisit ağaç büyürken meyve olmadan atılıyor ama dışarıdan gelen kabuğuna daha fazla bulaşmış olur. En azından onları bir miktar temizlemek öneriliyor ama büyürken içine girmiş bir pestisiti suda bekleterek temizlemek maalesef çok mümkün değil." dedi.