Görümce dehşeti: Kaynar suyla yaktı

Altındere Osmanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.’nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına neden oldu.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

