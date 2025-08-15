Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Döner bıçaklı maganda yakalandı

Ankara trafiğindeki döner bıçaklı sürücü yakalandı.

Olay, Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana gelmişti.

Tartışan iki sürücüden biri, diğerine aracının camından döner bıçağı sallamıştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

