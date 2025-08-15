Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Döner bıçaklı maganda yakalandı
Ankara'da trafikte tartıştığı bir sürücüyü döner bıçağıyla tehdit eden sürücü gözaltına alındı. Aracı otoparka çekilip, idari para cezası uygulanan sürücü adliyeye sevk edilecek.
Ankara trafiğindeki döner bıçaklı sürücü yakalandı.
Olay, Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana gelmişti.
Tartışan iki sürücüden biri, diğerine aracının camından döner bıçağı sallamıştı.
Sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Polis ekipleri F.D.'yi Yenimahalle'de suç aleti bıçağıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan F.D.’nin aracı otoparka çektirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.
