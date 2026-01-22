Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Kahvehanede terör propagandasına gözaltı

Batman'da bir kişi kahvehanede terör örgütü propagandası yaptı.

Olay 19 Ocak günü Petrolkent Mahallesi'ndeki Dicle Caddesi'nde yaşandı.

Cadde üzerindeki kahvehaneye giren yüzü kapalı şüpheli, elindeki yanıcı veya patlayıcı madde ile terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kahvede bulunanlara sokağa çıkma çağrısı yapan şüpheli, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör propagandası yapan M.E.T.'nin adresi belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkametinde yapılan aramada, olayda giydiği kıyafetler de bulunan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.