Görüntüler sosyal medyada tepki çekti: 16 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da yaşı küçük çocuğun bir araç içerisindeki kişi tarafından ısrarla çağırılarak, götürülmek istendiği yönünde görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.



İncelemede, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheli M.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Büyükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.